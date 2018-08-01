Супрун розвіяла міфи про глютен
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Є лише 1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно
Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала міфи про користь безглютенової дієти, яка передбачає повну відмову від продуктів з вмістом глютену або їхню заміну на безглютенові. Прихильники дієти стверджують, що глютен начебто відкладається на стінках кишківника та погіршує його роботу бо не розчиняється у воді, або що на безглютеновій дієті худнуть.
Супрун нагадала, що глютен або клейковина — це запасний білок, який міститься в зернах злаків, як-от, пшениці, ячменю, жита та всіх похідних продуктах, включно з булочками, батонами та пивом. Також глютен додають до ковбасних виробів, молочних продуктів, різних соусів (кетчупу та майонезу). Він надає цим продуктам густоти та в’язкості, тримає вологу та в деяких випадках не дає засохнути.
«Глютен абсолютно безпечний для більшості людей і добре засвоюється організмом. Якщо його купити окремо і просто з’їсти, то це не зашкодить рівно нічим 99% з нас. Так само безпечно ми їмо м’ясо або яйця, які також містять білок», — стверджує очільниця МОЗ.
«Але є 1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно. Це пов‘язано з аутоімунною хворобою, яка зветься глютенова ентеропатія або целіакія. Коли люди з діагнозом целіакії їдять глютен, їхня імунна створює антитіла, які, зокрема, пошкоджують стінки кишківника. Це порушує всмоктування поживних речовин організмом. Як наслідок, людина не доотримує життєво необхідні елементи — залізо, фолієву кислоту, тощо», — зауважила Супрун.
За її словами, людям з целіакією протипоказані навіть 150 міліграмів глютену, тому єдиний спосіб для них вживати той великий асортимент каш, макаронів, випічки, який зазвичай їдять люди, це купувати ті ж самі продукти, але без глютену. Або взагалі від них відмовитися.
«Діагностувати целіакію можна лише аналізом крові на антитіла та біопсією. Якщо діагноз підтвердиться, то тільки тоді можна «сідати» на безглютенову дієту. В усіх інших випадках повністю відмовлятися від продуктів з глютеном та переходити їхніх на безглютенових двійників не лише не варто, але й шкідливо», — наголосила очільця МОЗ.
Вона навела такі факти:
- По-перше, люди, які відмовляються від всіх продуктів з глютеном забирають в себе можливість їсти цільнозернові злаки — ті, що містять висівки з пшениці, вівса, ячменю, жита. Вони забезпечують наш організм клітковиною, важливими вітамінами та поживними речовинами, як залізо, кальцій та білок. Плюси тут звісно також є, адже переймаючись глютеном у складі, окрім цільнозернових злаків люди припиняють їсти печиво, сосиски, білий хліб, кетчуп тощо. Ці продукти, окрім безневинного глютену, містять і досить небезпечні трансжири, консерванти та цукор. Проте варто усвідомлювати різницю — відмовляючись від них люди почуваються здоровіше саме через те, що не їдять всі вищеперелічені складники, а не глютен.
- По-друге, не існує науково-обґрунтованих досліджень, які підтверджують, що безглютенові продукти є корисними або ж допомагають втратити вагу людям без целіакії. Адже глютен у безглютенових продуктах зазвичай замінюють вже справді шкідливим жиром і цукром. У світі виробники безглютенових продуктів успішно використовують поширені міфи про глютен, щоб підвищити продажі. Наприклад, в 2015 році у США люди витратили близько 4 мільярдів доларів на безглютенові продукти, що в рази перевищує кількість людей, яким діагностовано целіакію чи алергію на глютен. Тільки уявіть кількість людей, що стають адептами безглютенових продуктів та переходять на небезпечну для здоров’я дієту.