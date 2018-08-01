Супрун розвіяла міфи про глютен



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Є лише 1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала міфи про користь безглютенової дієти, яка передбачає повну відмову від продуктів з вмістом глютену або їхню заміну на безглютенові. Прихильники дієти стверджують, що глютен начебто відкладається на стінках кишківника та погіршує його роботу бо не розчиняється у воді, або що на безглютеновій дієті худнуть.

Супрун нагадала, що глютен або клейковина — це запасний білок, який міститься в зернах злаків, як-от, пшениці, ячменю, жита та всіх похідних продуктах, включно з булочками, батонами та пивом. Також глютен додають до ковбасних виробів, молочних продуктів, різних соусів (кетчупу та майонезу). Він надає цим продуктам густоти та в’язкості, тримає вологу та в деяких випадках не дає засохнути.

«Глютен абсолютно безпечний для більшості людей і добре засвоюється організмом. Якщо його купити окремо і просто з’їсти, то це не зашкодить рівно нічим 99% з нас. Так само безпечно ми їмо м’ясо або яйця, які також містять білок», — стверджує очільниця МОЗ.

«Але є 1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно. Це пов‘язано з аутоімунною хворобою, яка зветься глютенова ентеропатія або целіакія. Коли люди з діагнозом целіакії їдять глютен, їхня імунна створює антитіла, які, зокрема, пошкоджують стінки кишківника. Це порушує всмоктування поживних речовин організмом. Як наслідок, людина не доотримує життєво необхідні елементи — залізо, фолієву кислоту, тощо», — зауважила Супрун.

За її словами, людям з целіакією протипоказані навіть 150 міліграмів глютену, тому єдиний спосіб для них вживати той великий асортимент каш, макаронів, випічки, який зазвичай їдять люди, це купувати ті ж самі продукти, але без глютену. Або взагалі від них відмовитися.

«Діагностувати целіакію можна лише аналізом крові на антитіла та біопсією. Якщо діагноз підтвердиться, то тільки тоді можна «сідати» на безглютенову дієту. В усіх інших випадках повністю відмовлятися від продуктів з глютеном та переходити їхніх на безглютенових двійників не лише не варто, але й шкідливо», — наголосила очільця МОЗ.

Вона навела такі факти: