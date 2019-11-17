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    У світі

    Лікарі врятували життя президенту Сербії - міністр охорони здоров'я

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    Президент Сербії Олександр Вучич&nbsp; - Лікарі врятували життя президенту Сербії - міністр охорони здоров'я
    Президент Сербії Олександр Вучич 

    У Вучича невеликі хронічні проблеми із серцем

    Президента Сербії Олександра Вучича «врятували» медики в Белграді. Про це заявив міністр охорони здоров'я Сербії Златибор Лончар, пише видання РТС у неділю, 17 листопада.

     Лончар сказав, що у Вучича невеликі хронічні проблеми із серцем, але у п'ятницю ввечері йому стало набагато гірше, і він вирішив звернутися до спеціалістів.

    Лікарі Військово-медичної академії, куди привезли Вучича, оцінили, що життя президента в небезпеці.

    За словами міністра, медики терміново вжили необхідних заходів, а організм президента добре відреагував на терапію.

    Лікарі наказали Вучичу зменшити своє регулярне навантаження найближчим часом, щоб повністю відновитися.

    Раніше стало відомо, що президента Сербії Олександра Вучича госпіталізували через виниклі проблеми з серцем.

    До слова, навесні цього року під час протестів у Белграді прихильники опозиції тимчасово захопили офіс державної телекомпанії на знак протесту проти упередженого, за їхніми словами, висвітлення протестів. Тоді Вучич заявив, що не піддається тиску і у відставку не піде.  

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