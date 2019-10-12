ТОП-8 порад для подолання осінньої хандри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позитив можна знайти у самих простих речах

Психологи стверджують, що подолати осінній смуток легко

За вікном падає температура повітря і день помітно коротшає. У цей час хочеться сховатись вдома і впасти у сплячку до наступного літа, але це не найкраща ідея, тому треба позбуватись апатії і суму.

Психологи стверджують, що зробити це не тільки легко, але й приємно, якщо дотримуватись певних ідей.

1. Не зачиняйтесь вдома

Найгірше, що можна зробити — це пробувати ігнорувати прихід осені. Якщо ви закриєтесь вдома і не будете нікуди виходити, то навпаки відчуєте настання холодної пори навіть сильніше. Не припиняйте свого звичного ритму життя: гуляйте на вулиці з друзями, знаходьте час бувати на свіжому повітрі, навіть якщо там не така приємна погода, як вам хотілося б. Різка зміна у проводженні вільного часу і відсиджування в кімнаті — це найлегший спосіб підхопити осінню хандру.

2. Будуйте плани

За осінню йде зима, а за зимою знову приходить весна і літо. Часу властиво невпинно йти вперед, тож встигайте за ним! Ставте собі цілі на осінь, плануйте, як її проведете і тобі просто не буде часу сумувати з приводу її настання. Адже ви будете розуміти, що попереду чекає ще багато цікавого.

3. Згадайте про те, що вам подобається в початку осені

Так, дощі, короткі дні і низькі температури — мало кому подобаються. Але у кожного є такі речі, які в осені насправді подобаються: стильні пальто і шарфи, можливість комфортно насолоджуватись гарячими напоями, яскраві пейзажі пожовклого листя. Нагадайте собі про ті, речі, які робити приємно і спробуйте змінити своє ставлення до неї:

Перегляньте атмосферні осінні фільми. Вони надихнуть вас на такий же романтичний та врівноважений настрій, як у головних героїв та відволічуть від негативу. Приготуйте щось осіннє. Запечені яблука, гарбузовий суп-пюре, випічка з горіхами чи запечені грибочки — здатні підняти настрій у будь яку погоду.

Облаштуйте свій затишок. Дістаньте теплішу ковдру, в’язані шкарпетки та, покладіть біля ліжка цікаві книжки. Якщо вже зустрічати осінь із розкритими обіймами, то робити це треба якомога комфортніше.

4. Перегляньте свій режим харчування та сну

Потурбуйтесь про те, щоб із настанням осені у вашому раціоні було достатньо вітамінів, аби не доповнювати хандру ще й застудою. А також додайте до свого звичного сну ще одну годинку. Ні, це не просто приємна примха — це необхідність. Адже вашому організму потрібно буде більше часу на відновлення сил. Лягайте спати на одну годину раніше і позбудетесь одного із головних симптомів хандри — постійної втоми.

5. Позбудьтесь від зайвого

Зробити вдома прибирання, викинути зайві речі та розібратись із невирішеними справами — це хороший спосіб взяти себе в руки і не байдикувати, сумно поглядаючи у вікно.

6. Провадьте нові звички

Викдати потрібно не тільки старі речі, але й старі звички. А замінити їх можна корисними: робити гранку зарядку, спробувати бути завжди ввічливим і добрим до оточення, приділяти регулярно час улюбленій справі.

7. Оновіть «плейлист» та гардероб

Ще один приємний крок до оновлення: підготуйте осінній гардероб та оновіть музику у плеєрі для гарного настрою. Ваш настрій частково залежатиме від того, як ви сприймаєте своє зображення в дзеркалі. А музика здатна впливати на внутрішній стан навіть більше інших показників разом взятих. Тож потурбуйтесь про те, щоб вона була спокійною і приємною та не вганяла вас у тугу.

8. Складіть список

Ще одна маленька хитрість, щоб тримати себе у формі: скласти список справ та цілей на найближче майбутнє. Наприклад записати все, що ви хочете встигнути зробити до кінця року: впровадити нову корисну звичку, прочитати 2 книги, відвідати щонайменше 15 тренувань, спробувати щось нове для себе тощо. Цілі можуть бути у кожного різні, але якщо скласти список і контролювати поступове виконання, то ваші шанси виконати все заплановане значно зростуть.

Пам’ятайте, позитив можна знайти у самих простих речах: як-от запаху вранішньої кави, шурхотінні опалого листя і посмішках знайомих і незнайомих людей.