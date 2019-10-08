Вчені підрахували, наскільки собаки продовжують життя своїх господарів



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Люди з захворюваннями серцево-судинної системи, завівши собаку, в середньому знижують ризик передчасної смерті на 31%

Собака знижує ризик передчасної смерті господаря на 24%

Група американських вчених опублікувала велике мета-дослідження про користь домашніх собак.

Вчені проаналізували безліч інших досліджень і наукових робіт на цю тему, що були опубліковані за останні 70 років. Ці роботи охоплювали 4 млн осіб, що проживали на території США, Канади, Великобританії, Нової Зеландії та скандинавських країн.

«Ми з’ясували, що собаки захищають своїх господарів в буквальному сенсі від будь-яких хвороб», — розповідає Керолайн Креймер, ендокринолог з університету Маунт-Синай, провідний автор дослідження.

За її словами, загалом собака знижує ризик передчасної смерті господаря на 24%, і ця цифра ще більше для людей, які вже пережили інфаркт.

«Люди, які мають серйозні захворювання серцево-судинної системи, завівши собаку, в середньому знижують ризик передчасної смерті на 31%», - каже Креймер.

Робота Креймер і її колег — не поодинокий випадок.

Цього тижня в авторитетному американському виданні Circulation були опубліковані результати дослідження шведських медиків, які також свідчать про те, що собаки вкрай корисні для «сердечників». «Особливо, для літніх людей, які живуть на самоті», - підкреслюють автори дослідження.

Так, шведські вчені підрахували, що самотні люди, які володіють собаками, мають на 33% менше шансів передчасної смерті, ніж ті, у кого немає собаки.

«Самотність і соціальна ізоляція — фактори ризику, що підвищують шанси на передчасну смерть, — констатує Тове Фалло, епідеміолог з шведського універсітетат Уппсала. — Володіння собакою різко послаблює ці чинники».

«Крім емоційного фактора є й інші», - зазначають дослідники.

Деякі дослідження показують, що власники собак частіше проявляють фізичну активність. Наприклад, гуляють з собакою і завдяки цьому збільшують свою фізичну активність в середньому на 30 хвилин на день, на відміну від тих, у кого немає собаки.