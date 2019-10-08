Де і коли кияни можуть безкоштовно пройти медичне обстеження (графік)
У Києві діє проект «Лікар у Вашому домі»
За минулий тиждень у Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 950 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 100 662 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження в наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Поворозник.
За його словами, в рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 639 киян виявлено надмірну вагу, у 408 – підвищений артеріальний тиск, у 164 – високий рівень цукру крові, у 315 – високий рівень холестерину.
Окрім того, минулого тижня здійснено 69 виїздів мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти.
«Такі бригади виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.
Графік обстежень
|
Голосіївський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 07.10.2019
|
11:00-13:00
|
вул. Васильківська,27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Вівторок, 08.10.2019
|
вул. Васильківська,27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Середа, 09.10.2019
|
вул. Васильківська,27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Четвер, 10.10.2019
|
вул. Васильківська,27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
П’ятниця, 11.10.2019
|
вул. Васильківська,27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Дарницький район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 07.10.2019
|
11:00-14:00
|
Харківське шосе, 121, Аптека «Альта-С»
вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»
|
Вівторок, 08.10.2019
|
вул. Срібнокільська, 20В, аптека «Фармсоюз»
вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»
|
Середа, 09.10.2019
|
Харківське шосе, 121, Аптека «Альта-С»
|
Четвер, 10.10.2019
|
вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг
вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»
|
П’ятниця, 11.10.2019
|
вул. Бориспільська, 34, аптека №56 КП «Фармація»
|
Деснянський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 08.10.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Маяковського, 47
|
Середа, 09.10.2019
|
вул. Шолом – Алейхема, 18
|
Четвер, 10.10.2019
|
просп. Маяковського, 73
|
Дніпровський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 07.10.2019
|
11:00-14:00
|
АЗПСМ №7, просп. Лобачевського, 2
Відділення поштового зв’язку (вул. Червоноткацька, 31)
|
Вівторок, 08.10.2019
|
11:00-14:00
10.00-13.00
|
АЗПСМ №1, вул. Сергієнка, 23
Гомеопатична аптека № 109
КП «Фармація», вул. Раїси Окіпної, 9
Аптека № 77, вул. Миропільська, 1
КП «Фармація» аптека № 79, бульвар Перова, 15
|
Середа, 09.10.2019
|
11:00-14:00
14:00-16:00
|
АЗПСМ №1, вул. Сергієнка, 23
Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24
ЖРЕО № 402, вул. Пожарського, 8-А
|
Четвер, 10.10.2019
|
11:00-14:00
|
АЗПСМ № 1, вул. Сергієнка, 23
Аптека № 103 КП «Фармація»,
вул. Русанівська набережна,24/51
ЖРЕО № 404, вул. Миропільська 13-А
|
П’ятниця, 11.10.2019
|
11:00-14:00
|
АЗПСМ № 2, вул. Двінська, 19
Аптека № 77, вул. Миропільська, 1
|
Оболонський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 07.10.2019
|
11:00-14:00
|
Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА (вул. Тимошенка, 16, перший поверх)
|
Вівторок, 08.10.2019
|
Аптека КП «Фармація» № 55
(вул. Рокосовського, 4)
|
Середа, 09.10.2019
|
Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА (вул. Тимошенка, 16, перший поверх)
|
Четвер, 10.10.2019
|
Оболонський районний Центр зайнятості (вул. П. Панча, 7-Б)
|
П’ятниця, 11.10.2019
|
Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району (вул. Озерна,18-А)
|
Печерський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 07.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Цитадельна, 5/9
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Середа, 09.10.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення
|
Четвер, 10.10.2019
|
вул. Цитадельна, 5/9
Управління праці та соціального захисту населення
|
П’ятниця, 11.10.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Подільський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 07.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Копилівська, 1/7, Дитяча поліклініка
вул. О. Бестужева, 32, Територіальний соціальний центр
|
Вівторок, 08.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Кирилівська, 107,
Амбулаторія ЗП-СМ № 4
вул. Мостицька, 9
Амбулаторії ЗП-СМ №6, 7
|
Середа, 09.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська, 47, каб. 322, КНП «ЦПМСД № 1»
просп. Свободи, 22, КП «Фармація № 51»
|
Четвер, 10.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська, 47 каб.113
просп. Свободи, 22
КП «Фармація № 51»
|
П’ятниця, 11.10.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Мостицька, 9 каб. 250
вул. Полкова, 57, АЗП-СМ № 1
|
Святошинський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 07.10.2019
|
09:00-12:00
11:00-14:00
09:00-12:00
11:00-14:00
09:00-12:00
11:00-14:00
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»
|
Середа, 09.10.2019
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»
|
П’ятниця, 04.10.2019
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»
|
Солом’янський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 07.10.2019
|
11:00-14:00
|
Солом’янська РДА, просп. Повітрофлотський, 41
Медмістечко, просп. Комарова, 3
|
Вівторок, 08.10.2019
|
Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА, просп. Повітрофлотський, 40
Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району, вул. Гавела, 83-А.
|
Середа, 09.10.2019
|
Аптека КП № 17, вул. Липківського, 27/5
Аптека КП № 36, просп. Перемоги, 45
|
Четвер, 10.10.2019
|
вул. Солом’янська, 17
Медмістечко, просп. Комарова, 3
|
П’ятниця, 11.10.2019
|
Солом’янська РДА: просп. Повітрофлотський, 41
|
Шевченківський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 07.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Щусєва, 2/19, Аптека № 121 КП «Фармація№
КНП ЦПМСД № 3
|
Вівторок, 08.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА,
КНП ЦПМСД № 1
|
Середа, 09.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Січових Стрільців, 10,
КП «Фармація», аптека № 7
КНП ЦПМСД № 2
|
Четвер, 10.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА,
КНП ЦПМСД № 3
|
П’ятниця, 11.10.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Ісаакяна, 2, аптека № 90 КП «Фармація»
КНП ЦПМСД № 1