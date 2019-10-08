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    Де і коли кияни можуть безкоштовно пройти медичне обстеження (графік)

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    Де і коли кияни можуть безкоштовно пройти медичне обстеження (графік)

    У Києві діє проект «Лікар у Вашому домі»

    За минулий тиждень у Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 950 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 100 662 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження в наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Поворозник.

    За його словами, в рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 639 киян виявлено надмірну вагу, у 408 – підвищений артеріальний тиск, у 164 – високий рівень цукру крові, у 315 – високий рівень холестерину.

    Окрім того, минулого тижня здійснено 69 виїздів мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти.

    «Такі бригади виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.

    Графік обстежень

    Голосіївський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 07.10.2019

    11:00-13:00

    вул. Васильківська,27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Вівторок, 08.10.2019

    вул. Васильківська,27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Середа, 09.10.2019

    вул. Васильківська,27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Четвер, 10.10.2019

    вул. Васильківська,27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    П’ятниця, 11.10.2019

    вул. Васильківська,27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Дарницький район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 07.10.2019

    11:00-14:00

    Харківське шосе, 121, Аптека «Альта-С»

    вул. Вербицького, 18,  аптека № 62 КП «Фармація»

    Вівторок, 08.10.2019

    вул. Срібнокільська, 20В, аптека «Фармсоюз»

    вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»

    Середа, 09.10.2019

    Харківське шосе, 121, Аптека «Альта-С»

    Четвер, 10.10.2019

    вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг

    вул. Вербицького, 18,  аптека № 62 КП «Фармація»

    П’ятниця, 11.10.2019

    вул. Бориспільська, 34, аптека №56 КП «Фармація»

    Деснянський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 08.10.2019

     

     

     

    11:00-14:00

     

    просп. Маяковського, 47

    Середа, 09.10.2019

    вул. Шолом – Алейхема, 18

    Четвер, 10.10.2019

    просп. Маяковського, 73

    Дніпровський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 07.10.2019

    11:00-14:00

    АЗПСМ №7, просп. Лобачевського, 2

    Відділення поштового зв’язку (вул. Червоноткацька, 31)

    Вівторок, 08.10.2019

     

    11:00-14:00

     

     

     

    10.00-13.00

     

     

    АЗПСМ №1, вул. Сергієнка, 23

    Гомеопатична аптека № 109

    КП «Фармація», вул. Раїси Окіпної, 9

    Аптека № 77, вул. Миропільська, 1

     

    КП «Фармація» аптека № 79, бульвар Перова, 15

    Середа, 09.10.2019

    11:00-14:00

     

     

     

    14:00-16:00

     

    АЗПСМ №1, вул. Сергієнка, 23

    Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24

     

    ЖРЕО № 402, вул. Пожарського, 8-А

    Четвер, 10.10.2019

     

     

    11:00-14:00

    АЗПСМ № 1, вул. Сергієнка, 23

    Аптека № 103 КП «Фармація»,

    вул. Русанівська набережна,24/51

    ЖРЕО № 404, вул. Миропільська 13-А

    П’ятниця, 11.10.2019

     

    11:00-14:00

    АЗПСМ № 2, вул. Двінська, 19

    Аптека № 77, вул. Миропільська, 1

    Оболонський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 07.10.2019

    11:00-14:00

    Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА (вул. Тимошенка, 16, перший поверх)

    Вівторок, 08.10.2019

    Аптека КП «Фармація» № 55

    (вул. Рокосовського, 4)

    Середа, 09.10.2019

    Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА (вул. Тимошенка, 16, перший поверх)

    Четвер, 10.10.2019

    Оболонський районний Центр зайнятості (вул. П. Панча, 7-Б)

    П’ятниця, 11.10.2019

    Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району (вул. Озерна,18-А)

    Печерський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 07.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Цитадельна, 5/9

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Середа, 09.10.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    Четвер, 10.10.2019

    вул. Цитадельна, 5/9

    Управління праці та соціального захисту населення

     

    П’ятниця, 11.10.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Подільський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 07.10.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Копилівська, 1/7, Дитяча поліклініка

    вул. О. Бестужева, 32, Територіальний соціальний центр

    Вівторок, 08.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Кирилівська, 107,

    Амбулаторія ЗП-СМ № 4

    вул. Мостицька, 9

    Амбулаторії ЗП-СМ №6, 7

    Середа, 09.10.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Волоська, 47, каб. 322, КНП «ЦПМСД № 1»

    просп. Свободи, 22, КП «Фармація № 51»

    Четвер, 10.10.2019

    11:00-14:00

    вул. Волоська, 47 каб.113

    просп. Свободи, 22

    КП «Фармація № 51»

    П’ятниця, 11.10.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Мостицька, 9 каб. 250

    вул. Полкова, 57, АЗП-СМ № 1

    Святошинський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 07.10.2019

    09:00-12:00

     

    11:00-14:00

     

     

    09:00-12:00

     

    11:00-14:00

     

     

    09:00-12:00

     

    11:00-14:00

     

    просп. Перемоги, 97

     

    просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»

     

    Середа, 09.10.2019

    просп. Перемоги, 97

     

    просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»

     

    П’ятниця, 04.10.2019

    просп. Перемоги, 97

     

    просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»

    Солом’янський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 07.10.2019

     

     

     

     

     

     

    11:00-14:00

    Солом’янська РДА, просп. Повітрофлотський, 41

     

    Медмістечко, просп. Комарова, 3

    Вівторок, 08.10.2019

    Управління праці та соціального захисту  Солом’янської РДА, просп. Повітрофлотський, 40

     

     

    Територіальний центр соціального обслуговування  Солом’янського району, вул. Гавела, 83-А.

     

    Середа, 09.10.2019

    Аптека КП № 17, вул. Липківського, 27/5

     

    Аптека КП № 36, просп. Перемоги, 45

    Четвер, 10.10.2019

    вул. Солом’янська, 17

     

    Медмістечко, просп. Комарова, 3

     

    П’ятниця, 11.10.2019

    Солом’янська РДА: просп. Повітрофлотський, 41

    Шевченківський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 07.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Щусєва, 2/19, Аптека № 121 КП «Фармація№

    КНП ЦПМСД № 3

    Вівторок, 08.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА,

    КНП ЦПМСД № 1

    Середа, 09.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Січових Стрільців, 10,

    КП «Фармація», аптека № 7

    КНП ЦПМСД № 2

    Четвер, 10.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА,

    КНП ЦПМСД № 3

    П’ятниця, 11.10.2019

    10:00-13:00

    вул. Ісаакяна, 2, аптека № 90 КП «Фармація»

    КНП ЦПМСД № 1
                   
    здоров'я Київ лікар КМДА кияни населення
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