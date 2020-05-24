У МОЗ повідомили, де минулої доби зареєстрували найбільше хворих на Covid-19



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За словами Степанова, серед тих, хто захворів минулої доби 36 дітей і 69 медпрацівників

Найбільше хворих на коронавірус зареєстрували у Рівненській, Чернівецькій областях та у Києві, - міністр

У Рівненській, Чернівецькій областях, а також у Києві минулої доби зареєстрували найбільше випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За попередню добу здійснено 7914 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 64, Рівненській області – 49 та місті Києві – 54», - зазначив міністр.

За словами Степанова, серед тих, хто захворів минулої доби 36 дітей і 69 медпрацівників. Було госпіталізовано 104 особи.

Нагадаємо, науковці назвали причину високої смертності від коронавірусу серед чоловіків. Зокрема, дослідники стверджують, що головною причиною високої смертності від коронавірусу серед чоловіків може бути тестостерон.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.