Науковці назвали причину високої смертності від коронавірусу серед чоловіків



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Основний чоловічий статевий гормон може сприяти попаданню вірусу в клітини організму, - дослідники

Тестостерон може бути головною причиною високої смертності від коронавірусу серед чоловіків

Група вчених з різних країн визначила, що тестостерон може бути головною причиною високої смертності від коронавірусу серед чоловіків. Про це повідомляє Daily Mail.

Фахівці з раку передміхурової залози пояснили, що основний чоловічий статевий гормон може сприяти попаданню вірусу в клітини організму. «Саме тому, можливо, чоловіки майже вдвічі частіше вмирають від захворювання, ніж жінки», - йдеться у повідомленні.

Італійські лікарі виявили, що пацієнти з раком передміхурової залози, які лікуються медпрепаратами, що знижують рівень тестостерону, в чотири рази рідше вмирають від коронавірусу.

Дослідники з Каліфорнійського університету розглядають можливість застосування ліків, що впливають на рівень гормону, для лікування пацієнтів з вірусом.

Водночас, вчені відзначають, що складність застосування подібних засобів для лікування коронавірусу в тому, що у них дуже небезпечні побічні ефекти для чоловічого організму.

Раніше іспанський учений заявив, що куріння може бути одним з факторів, через які ускладнення і летальні випадки у чоловіків, що заразилися коронавірусом спостерігаються значно частіше, ніж у жінок.

До відома, у світі станом на 24 травня виявлено 5 401 612 випадків зараження коронавірусом. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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В Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.