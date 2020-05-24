  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу

    • Розсилка
    Всього за час пандемії в Україні захворіло&nbsp;20 986&nbsp;людей - Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу
    Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей

    За добу – 406 нових випадки

    Станом на 9:00 24 травня в Україні зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби.

    Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів.

    Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

    Нагадаємо, станом на ранок, 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу. Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

    Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.

    хвороби епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ