Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу



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Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей

За добу – 406 нових випадки

Станом на 9:00 24 травня в Україні зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок, 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу. Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.