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    Здоров'я

    У Збройних силах за минулу добу виявили сім хворих на коронавірус

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    <p>Всього за час пандемії померло 43 військових</p> - У Збройних силах за минулу добу виявили сім хворих на коронавірус

    Всього за час пандемії померло 43 військових

    Всього за час пандемії одужало 15083 військовослужбовці

    Станом на ранок 7 лютого у Збройних силах України на Covid-19 хворіє 671 особа. За минулу добу виявлено сім нових випадків коронавірусної хвороби.

    Про це повідомили у пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10.00 07 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 671 особа. За минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що за минулу добу до Житомирського військового госпіталю госпіталізовано три військовослужбовці.

    Як повідомляється, стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

    Всього за час пандемії одужало 15083 особи, летальних випадків 43.

    На ізоляції, у тому числі – самоізоляції, перебуває 61 особа.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1244849
    • Одужали
      1073046
    • Хворіють
      148206
    • Померли
      23597

    Нагадаємо, в Україні станом на 7 лютого зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

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    Теги: ЗСУ Україна хвороби коронавірус
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