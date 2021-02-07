У Збройних силах за минулу добу виявили сім хворих на коронавірус

Всього за час пандемії померло 43 військових

Всього за час пандемії одужало 15083 військовослужбовці

Станом на ранок 7 лютого у Збройних силах України на Covid-19 хворіє 671 особа. За минулу добу виявлено сім нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомили у пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 07 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 671 особа. За минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу до Житомирського військового госпіталю госпіталізовано три військовослужбовці.

Як повідомляється, стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Всього за час пандемії одужало 15083 особи, летальних випадків 43.

На ізоляції, у тому числі – самоізоляції, перебуває 61 особа.

Коронавірус в Україні

Всього 1244849

Одужали 1073046

Хворіють 148206

Померли 23597

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Нагадаємо, в Україні станом на 7 лютого зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

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