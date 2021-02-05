Пандемія. Поки Захід «палає», Україна долає?

Коронавірус в Україні: затишшя перед…

Всесвітня організація з охорони здоров’я виступила з обнадійливою заявою: у світі третій тиждень поспіль зменшується кількість інфікованих коронавірусом. Такий спад захворюваності, за словами глави ВООЗ, «показує, що вірус можна контролювати навіть за наявності його нових різновидів, які зараз циркулюють».

Разом із тим, говорити про перемогу над болячкою зарано: у низці заможних країн досі вельми високі показники захворюваності, а вакцинація старувала лише нещодавно. Приміром, Німеччина, Франція, Ізраїль, попри значні теми щеплення, змушені і далі протистояти інфекції, які не відступає: ці держави продовжують і посилюють карантинні заходи.

В Україні ж фіксується доволі цікава тенденція. 24 січня припинив діяти двотижневий жорсткий карантин і показники захворюваності, якщо вірити офіційній статистиці, нині в кілька разів нижчі пікових значень, зафіксованих наприкінці осені. Влада не запроваджує якихось альтернативних обмежень, лише планує повернутися до адаптивного варіанту карантину. Вакцину громадяни побачать, у кращому випадку, за кілька тижнів… Які ж причини такого затишшя і чого чекати вже навесні? Зрозуміти відповідь на це питання може допомогти аналіз ситуації в інших країнах.

Португалія: третя хвиля

Сьогодні найбільш проблемною країною є Португалія – вона демонструє шокуючі показники. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), в Португалії від початку пандемії офіційно підтвердили понад 726 тис. випадків захворюваності на коронавірус. Наразі кількість жертв Covid-19 в країні наближається до позначки у 13 тисяч. При цьому 43% усіх зареєстрованих заражень коронавірусом і 44: летальних випадків припадають на січень цього року, зазначають місцеві органи охорони охорони здоров'я. Для розуміння масштабу проблеми варто нагадати, що населення цієї країни вчетверо менше, ніж в Україні.

За останній тиждень показник зареєстрованих за добу випадків перевищував 16 тис.

За останній тиждень Португалія кілька разів реєструвала понад 300 загиблих від коронавірусу за добу

Влада Португалії пояснює такий сплеск двома причинами. Перша – поява та активна циркуляції на території країни заразного штаму коронавірусу, вперше виявленого у Великій Британії. Друга - послаблення карантинних обмежень на різдвяні свята.

Уряд країни називає ситуацію вкрай серйозною, оскільки система охорони здоров’я вже практично не справляється. Зараз лікарні по всій країні, де проживає трохи більше 10 мільйонів людей, відчувають критичне навантаження. Швидкі іноді годинами стоять у черзі через відсутність ліжок. Уряд країни заявив про початок третьої хвилі захворюваності. Прем’єр-міністр країни Антоніу Кошта заявив, що нового локдауну не уникнути.

На допомогу Лісабону поспішив Берлін: два німецькі військові літаки з командою медиків, необхідним обладнанням та препаратами вилетіли до Португалії. «Ми допомагаємо нашим друзям у Португалії, які перебувають в особливо драматичному становищі, німецьким медичним персоналом та обладнанням», – заявила міністер оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Німеччина: на вакцини коштів не шкода

Ситуація із захворюваністю у самій Німеччині залишається непростою: попри те, що поступово кількість заражених зменшується – таку динаміку можна бачити впродовж січня – показники досі залишаються високими: найнижчою кількість хворих, зафіксованих за добу, за останній місяць припала на останні дні січня – перші дні лютого (біля 7 тис.).

Кількість фіксованих випадків захворювань у Німеччині знижується, проте досі є чималою

Смертність у ФРН від коронавірусу залишається високою

Нині у ФРН триває жорсткий карантин. Ще 20 січня у Німеччині продовжили обмеження до 14 лютого, щоб стримати поширення «британського штаму» коронавірусу, який вважається більш заразним. Ще у листопаді Німеччина закрила ресторани та спортивні об’єкти, а вже у грудні обмеження поширили і на роботу шкіл та більшості магазинів. В уряді відзначили, що запроваджені обмеження допомогли зменшити кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Паралельно з локдауном Німеччина активно вакцинує своїх громадян. Днями міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан заявив, що його країна вже замовляє вакцини проти коронавірусу на 2022 рік. «Щеплено близько 2,3 млн людей, з яких 450 тис. отримали другу дозу. Майже 70% мешканців будинків для літніх, від 60 до 70%, були щеплені», – сказав Шпан.

Франція: обурення повільними темпами щеплення

Темпи поширення коронавірусу у Франції залишаються високими. Чотири дні тому уряд країни оголосив про посилення карантинних обмежень, аби взяти під контроль розповсюдження Covid-19. Зокрема, закрили крамниці площею понад 20 тисяч квадратних метрів, які не торгують товарами першої необхідності, а школи зможуть працювати щонайдовше до 18:00. Франція також заборонила в’їзд з-за меж Європейського Союзу, а також виїзд туди зі своєї країни.

Поки що динаміка виявлених випадків не дає підстав радіти

Тільки за даними на 3 лютого коронавірус забрав 726 життів французів

Країна активно продовжує кампанію з вакцинації, яка стартувала 27 грудня. Першу дозу вакцини проти коронавірусу станом на сьогоднішній ранок отримали майже півтора мільйона людей. Медична спільнота країни критикує уряд за повільні темпи вакцинації.

Польща: полювання на вакцину

Сусідня до нас країна, як і більшість членів ЄС, розпочала вакцинацію 27 грудня 2020 року. Наразі тут проходить «гаряча» фаза: після початку кампанії зі щеплення медиків, вакцини почали отримувати літні люди. Охочі записатися в чергу за рятівним уколом обривають телефон «гарячої лінії». За даними іноземних ЗМІ, у листопаді лише 43% поляків заявляли, що збираються вакцинуватися проти коронавірусу. На початку січня таких було вже 70%. Градус напруги настільки високий, що зафіксовано випадки крадіжки вакцини, а польський політик, який «вліз без черги» і вакцинувався препаратом, призначеним для літніх людей, був виключений з провладної партії.

З середини січня захворюваність на коронавірус у Польщі потроху знижується

Показники смертності у Польщі залишаються високими, проте поступово зменшуються

За останній тиждень січня максимальна кількість виявлених за добу хворих коливалась від 2,5 тис. до 6,5 тис., однак ці показники значно менше тих, які Польща демонструвала на початку січня, коли за добу у країні фіксувалося близько 16 тис. випадків. Зауважимо: ситуація із захворюваністю у Польщі покращується, проте заслуга у цьому не вакцинації, а тривалих карантинних обмежень, які донедавна діяли у цій сусідній країні. Тільки 1 лютого влада Польщі скасувала низку обмежень, запроваджених ще в грудні: відкрилися музеї, картинні галереї, бібліотеки й торговельні центри.

Проте бари, ресторани, готелі, спортивні зали та нічні клуби не працюватимуть щонайменше ще два тижні – до 14 лютого. Більшість шкіл у країні не відкриються до березня.

«Деякі країни, які на Різдво прийняли менш обережні рішення, ніж ми, страждають від дуже поганих наслідків», – прокоментував міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Минулого тижня представник цієї установи Войцех Андрусевич також заявив, що влада в нинішніх умовах послабляє обмеження настільки, наскільки можливо, і що необхідно «протриматися трохи довше з метою уникнути третьої хвилі».

Ізраїль: локдаун плюс вакцинація

Ізраїль встановив абсолютний рекорд вакцинації населення: майже 2 млн ізраїльтян вже отримали по дві дози вакцини Pfizer-BioNTech. Для розуміння масштабів: щеплений нині фактично кожен четвертий громадянин.

Водночас така рекордна вакцинація поки що не рятує країну від спалаху захворюваності. За останній тиждень січня тут щодоби фіксувалися від 4 тис. до 8 тис. випадків захворювання.

3 лютого Ізраїль зафіксував 7649 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

За даними на 3 лютого в Ізраїлі від Covid-19 померли 25 людей

В Ізраїлі наразі діють жорсткі карантинні обмеження. 31 січня Кнессет вдвічі збільшив штрафи за порушення карантину: з 5 тис. шекелів ($1,5 тис.) до 10 тис. шекелів ($3 тис.). Крім того, очікується, що уряд країни продовжить жорсткі обмеження ще на кілька тижнів.

Сполучені Штати: надія на нову адміністрацію

Одним з перших політичних рішень нового президента США Джо Байдена стала затвердження стратегії із подолання коронавірусу, у рамках якої він одразу підписав 10 указів – зокрема, про обмеження в’їзду до країни людей з низки держав, про пришвидшення вакцинації, збільшення тестування тощо.

За останній тиждень січня кількість виявлених випадків за добу у США помітно зменшилась у порівнянні з січневими показниками

3 лютого Америці відзвітували про смерть від коронавірусу понад 1,5 тис. осіб

Свої плоди політика Байдена вже почала давати: 2 лютого, у США число вакцинованих вперше перевищило число заражених. За статистикою Університету Джонса Хопкінса, з початку розповсюдження коронавірусу в США ним заразилися 26,3 млн. Дві дози вакцини наразі отримали 1,8% населення країни. За даними Bloomberg, щодня в США роблять близько 1,34 млн щеплень від коронавірусу.

Україна

Якщо вірити статистиці МОЗ, то кількість хворих в Україні день до дня зменшується, наша країна впевнено взяла під контроль розповсюдження інфекції. Чи це не приклад для усього світу? Насправді ж аналітики ставлять під сумнів достовірність даних міністерства.





В Україні динаміка смертності від Covid-19 пішла на зниження

З початку грудня минулого року і понині динаміка захворюваності в Україні йде на спад

Попри те, що аналітики регулярно ставлять під сумнів точність статистики від МОЗ, ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні справді покращується. За словами співвласника клініки «Оберіг» Олександра Деркача, яка у вересні минулого року відкрила три «ковідні» відділення, два з них у цьому році вже закрили – через суттєве зменшення потоку хворих.

Разом із тим розслаблятися ще ой як рано. Європейські країни заговорили про початок третьої хвилі захворюваності. Аналогічні прогнози озвучують і українські медики. Так, лікар-інфекціоніст Віктор Петров попередив, що Україну чекає ще не один сплеск епідемії коронавірусу. За його словами, нова хвиля розпочнеться вже навесні і цього разу найбільше хворітиме молодь.

Чи омине третя хвиля коронавірусу країну, яка, на відміну від сусідніх, не посилює, а послаблює обмеження, а також дуже відстає із початком кампанії з вакцинації? Питання залишається відкритим.

Наталія Сокирчук, «Главком»