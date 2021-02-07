Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 3370 нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло 1244849 осіб

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Івано-Франківській та Одеській областях

В Україні станом на 7 лютого зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників, – повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1869 осіб;

летальних випадків – 81;

одужало – 2297 осіб;

здійснено тестувань за добу – 19500 (зокрема методом ПЛР – 15690, методом ІФА – 3810).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1244849 осіб;

одужало – 1073046 осіб;

летальних випадків – 23597;

проведено ПЛР-тестувань – 6391722.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Нагадаємо, в Україні станом на 6 лютого зафіксовано 4310 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

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