В МОЗ назвали найпоширеніші психічні розлади українців

За 2016 рік в Україні зареєстровано 694 928 людей із розладами психіки через вживання алкоголю і наркотичних речовин

Найпоширенішою причиною розладів психіки в Україні є вживання алкоголю і наркотиків. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у відповідь на запит «Громадського». Як зазначається, за 2016 рік в Україні зареєстровано 694 928 людей із розладами психіки через вживання алкоголю і наркотичних речовин. Серед таких розладів:



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За 2016 рік в Україні зареєстровано 694 928 людей із розладами психіки через вживання алкоголю і наркотичних речовин

Найпоширенішою причиною розладів психіки в Україні є вживання алкоголю і наркотиків. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у відповідь на запит «Громадського».

Як зазначається, за 2016 рік в Україні зареєстровано 694 928 людей із розладами психіки через вживання алкоголю і наркотичних речовин. Серед таких розладів: синдром залежності, амнестический синдром, психотичний розлад та інші.

На другому місці - розлади, пов'язані із травмами мозку або церебральною дисфункцією. До таких хвороб, зокрема, відносяться хвороба Альцгеймера, судинна деменція та інші. У 2016 році МОЗ зареєстровано 268 646 пацієнтів із цієї категорії.

Третє місце - група з розумовою відсталістю всіх ступенів. За 2016 рік було зареєстровано 227 392 хворих.

Четверта за кількістю зареєстрованих хворих в Україні група налічує 173 157 осіб за 2016 рік. Це група шизофренії і шизоафективних розладів.

На п'ятому місці - невротичні, пов'язані зі стресом, і соматоформні розлади. Це, наприклад, депресії, тривожні розлади, фобії, обсесивно-компульсивні розлади та інші. У 2016 році був зареєстрований 126 221 такий пацієнт.

Також наголошується, що значно менше хворих з афективними розладами, пов'язаними з віком або порушенням розвитку дитини.

Відзначається, що в статистиці враховані лише ті люди, які проходили стаціонарне, амбулаторне або консультативне лікування в установах Міністерства охорони здоров'я. Справжня кількість людей із тими чи іншими порушеннями психічного здоров'я може істотно відрізнятися від офіційних даних.

Нагадаємо, у Вінниці суд відправив у психлікарню чоловіка, який розібрав опалення через «російський газ».