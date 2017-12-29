У Вінниці суд відправив у психлікарню чоловіка, який розібрав опалення через «російський газ»

Чоловіку здавалося, що навколо нього одні сепаратисти

У Вінниці суд відправив на примусове лікування чоловіка, який розібрав всі домашні електроприлади і газовий котел. Він зробив це, тому що був упевнений, що будинок опалюється російським газом. Про це повідомляє видання «Вести» з посилання на рішення суду. Зазначається, що чоловік не спав і не їв п'ять діб поспіль, виніс всі речі з



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Палата у психлікарні, фото ілюстративне

Чоловіку здавалося, що навколо нього одні сепаратисти

У Вінниці суд відправив на примусове лікування чоловіка, який розібрав всі домашні електроприлади і газовий котел. Він зробив це, тому що був упевнений, що будинок опалюється російським газом.

Про це повідомляє видання «Вести» з посилання на рішення суду.

Зазначається, що чоловік не спав і не їв п'ять діб поспіль, виніс всі речі з дому, намагався спалити свої документи на дворі, а потім заявив, що навколо одні сепаратисти, а його переслідують і показують інформацію про нього по ТБ. Він також намагався зірвати з батька червону сорочку, заявляючи, що цей колір «від диявола».

Чоловіка оглянула комісія лікарів-психіатрів Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. А. І. Ющенко. Було встановлено, що чоловік становить небезпеку для себе і оточуючих, може завдати шкоди людям і не усвідомлює свої дії, так як знаходиться під впливом хвороби.

З огляду на дані анамнезу, заяви матері про неадекватну поведінку, лікарня подала заяву до суду, на основі чого чоловіка і затримали.

До слова, вандал, який у Вінниці у ніч із 1 на 2 січня розтрощив фотолокацію «Бітлз» у сквері Ліверпуль понесе фінансове покарання.