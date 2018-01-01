В уряді похвалились тим, як подешевшали ліки в України

Замміністра охорони здоров’я розказав про користь програми «Доступні ліки»

В результаті дії урядової програми «Доступні ліки» ціни на деякі групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому». «Поєднання ринкової ціни з відшкодуванням дало дуже хороший результат: ми



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Ціни на деякі групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі

Замміністра охорони здоров’я розказав про користь програми «Доступні ліки»

В результаті дії урядової програми «Доступні ліки» ціни на деякі групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому».

«Поєднання ринкової ціни з відшкодуванням дало дуже хороший результат: ми отримали на деякі групи препаратів ціну майже удвічі меншу. У середньому, завдяки реферуванню (порівнянню — Главком) цін, вартість ліків, які є в програмі, знизилася на чверть», — сказав Ілик.

Натомість, за його словами, якби механізм реферування не використовувася, держава відшкодовувала б на 25% більше.

«Тобто, ми не лише знизили ціну, а й збільшили споживання лікарських засобів, які відносяться до категорії життєво необхідних — ліків, що мають доведену клінічну ефективність і їх рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я», — пояснює Ілик.

Він підкреслив, що це дуже важливий результат, адже «як мінімум половина ринку в Україні – це лікарські засоби, які не мають доведеної ефективності».

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.