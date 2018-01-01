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    Новини здоров'я

    В уряді похвалились тим, як подешевшали ліки в України

    Замміністра охорони здоров’я розказав про користь програми «Доступні ліки»
    В результаті дії урядової програми «Доступні ліки» ціни на деякі  групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому». «Поєднання ринкової ціни з відшкодуванням дало дуже хороший результат:  ми
    • Сьогодні, 14:05
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    Ціни на деякі  групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі

    Замміністра охорони здоров’я розказав про користь програми «Доступні ліки»

    В результаті дії урядової програми «Доступні ліки» ціни на деякі  групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому».

    «Поєднання ринкової ціни з відшкодуванням дало дуже хороший результат:  ми отримали на деякі  групи препаратів ціну майже удвічі меншу. У середньому, завдяки реферуванню (порівнянню — Главком) цін, вартість ліків, які є в програмі, знизилася на чверть», — сказав Ілик.

    Натомість, за його словами, якби механізм реферування не використовувася, держава відшкодовувала б на 25% більше.

    «Тобто, ми не лише знизили ціну, а й збільшили споживання лікарських засобів, які відносяться до категорії життєво необхідних — ліків, що мають доведену клінічну ефективність і їх рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я», — пояснює Ілик.

    Він підкреслив, що це дуже важливий результат, адже «як мінімум половина ринку в Україні – це  лікарські засоби, які не мають доведеної ефективності».

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.

    МОЗ медицина лікарня
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