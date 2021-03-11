Вчені попередили: смертність від Covid-19 в Україні може досягти пікових значень

Смертність від Covid-19 в Україні може досягти пікових значень

Протягом останнього тижня продовжилося зростання всіх показників поширення коронавірусу в Україні

Згідно із прогнозом експертів з Національної академії наук України і низки університетів, за 2−3 тижні смертність від Covid-19 в Україні може досягти пікових значень осінньої хвилі.

Про це йдеться на сайті НАН.

Уточнюється, що на основі статистичних даних про динаміку епідемії в Україні та країнах Європи вчені створювали і тестували математичну модель SEIR-U.

Як уточнили експерти, протягом останнього тижня продовжилося зростання всіх показників поширення епідемії в Україні. Зростає кількість нових виявлень і госпіталізацій у більшості регіонів.

Ситуація в тих регіонах на заході України, де виникла нова хвиля, залишається важкою, проте вони більше не є головними драйверами епідемічного процесу.

«Зокрема, Івано-Франківська область демонструє ознаки проходження піку захворюваності, хоча завантаженість медичної системи і смертність, ймовірно, все ще буде підвищуватися. Смертність від Covid-19 продовжує збільшуватися і за 2−3 тижні може досягти пікових значень осінньої хвилі», — йдеться у висновках експертної групи.

Вчені підкреслюють, що «в цілому нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і більш важким перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени».

«Також згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10400 (Prophet) і 8300 (SEIR-U) протягом тижня 11−17 березня і буде 9900 (SEIR-U) протягом тижня 18−24 березня», — сказано в повідомленні на сайті НАН.