Ситуація критична. В Івано-Франківську терміново створять ще один «ковідний» госпіталь

В Івано-Франківську готують нове приміщення для прийому хворих на коронавірус

Госпіталь буде створено на базі Міської поліклініки №2

В Івано-Франківська у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

«Завтра зранку скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі Міської поліклініки №2, яка на вул. Довга, 42, будемо робити додатковий госпіталь», – написав він.

За словами мера, потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення і почати приймати там пацієнтів.

Марцінків закликав мешканців Івано-Франківська та медичний персонал поставитися до цього рішення з розумінням. «Бо наразі якщо виписується кожен день по 25-30 людей, то звертається з запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів щодня», – зазначив він.

Тим часом, у мобільний Covid-госпіталь в Богородчанах доставили перших пацієнтів з лікарень Івано-Франківської області. Пацієнтів переправляють в мобільний госпіталь, щоб розвантажити місцеві лікарні. Про це повідомляє «Галка».

В Україні за минулу добу, 9 березня, виявили 6 377 випадків коронавірусної хвороби. Також 5 687 людей одужали, а 219 – померли від ускладнень. Варто відзначити, що це вперше з 21 січня, коли в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків від коронавірусу за добу. Також за добу госпіталізували 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу.

10 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять.

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