Учені підтвердили, що «британський» штам коронавірусу смертоносніший

Імовірність померти від «британського» штаму коронавірусу вища від 32% до 104%, що в середньому становить 64%

«Британський» штам коронавірусу приблизно на 64% смертоносніший за ті варіанти, які циркулювали до того. Раніше вчені вже з'ясували, що він легше поширюється.

Про це заявляють дослідники з різних установ Великої Британії, які проаналізували дані понад ста тисяч пацієнтів, у яких коронавірус фіксували з жовтня 2020 року по січень 2021-го.

Вони спостерігали за хворими до середини лютого. Тепер опублікували дослідження в науковому журналі British Medical Journal.

Так, імовірність померти від «британського» штаму коронавірусу вища від 32% до 104%, що в середньому становить 64%.

Нове дослідження підтверджує слова прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона про вищу смертоносність нового штаму, які ґрунтувалися на попередніх даних. Раніше вчені також підтвердили, що «британський» варіант коронавірусу заразніший.

Тепер науковці уважно вивчили тести на коронавірус людей, які брали участь у дослідженні, щоб визначити саме «британський» штам. Дослідження показало, що новий варіант був пов'язаний із 227 смертельними випадками у вибірці з 54 906 пацієнтів – у порівнянні зі 141 смертю серед такої самої кількості пацієнтів, інфікованих попередніми штамами.