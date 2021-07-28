Вчені виявили першу ознаку розвитку деменції

В учасників з поганим слухом ризик розвитку деменції був майже вдвічі вище, ніж у тих, у кого був хороший слух

Проблеми зі слухом у дорослих можуть бути ознакою високого ризику деменції (недоумства). Це виявили вчені Університету Оксфорда (Великобританія) і Університету Гамбурга (Німеччина), повідомляє видання Science Alert.

У дослідженні взяли участь більше 80 тисяч дорослих у віці старше 60 років.

Виявилося, ті, у кого спостерігалися проблеми зі слухом в галасливій обстановці, мали досить великий ризик деменції в майбутньому. Однак погіршення слуху саме по собі не є симптомом деменції, а тільки сигналізує про її можливе настання, що дозволяє пацієнтам вжити заходів щодо профілактики когнітивних порушень.

Приблизно через 11 років в групі з 82 тисяч осіб у 1285 учасників розвинулася деменція. В учасників з поганим слухом ризик розвитку деменції був майже вдвічі вище, ніж у тих, у кого був хороший слух.

Слух оцінювали за здатністю розрізняти слова на тлі білого шуму.

За словами вчених, захист слуху за допомогою навушників і берушей, а також допомога людям у поліпшенні слуху за допомогою слухових апаратів потенційно може допомогти знизити потенційний фактор ризику деменції, від якої страждають мільйони людей у всьому світі.

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