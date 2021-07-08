Менше солі і податки на шкідливі звички: як українцям жити довше. Поради генетика

За приклад маємо взяти Японію і Швейцарію

Генетик та дослідник старіння, засновник «Школи довголіття» Олександр Коляда вважає, що українцям слід взяти на озброєння нескладні, але дієві поради для продовження життя та покращення самопочуття.

«Можна знизити серйозно смертність від гіпертонії за допомогою пропаганди низького споживання солі. Це шлях, який не вимагає грошей – тобто не треба купувати препарати, створювати додаткові ліжка, а слід просто спілкуватися з людьми і говорити, що солити треба втричі менше, ніж ми це робимо в середньому в Україні», – заявив він в інтерв'ю Укрінформу.

Слушною вважає генетик ідею податків на шкідливі продукти. «Люди повинні знати, що пити газовані напої – це шкідливо. Шкода від сигарет, алкоголю і газованої води не дуже відрізняється. Насправді у держави є всі можливості, аби прийняти розумні рішення, які можна реалізувати з мінімальними видатками, без необхідності складних реформ, і які дадуть виразний ефект у збільшенні тривалості життя», – переконаний Олександр Коляда

Влада України має взяти за приклад Японію і Швейцарію – два великих острівці довгожителів – у питанні продовження віку населення і подбати про доступність і якість медицини. Довголіття в Японії більше пов'язане з культурними традиціями та способом життя. А от довголіття швейцарців – із розвитком медицини.

Раніше стало відомо, що у жінок збільшується середній репродуктивний вік.

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