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Від профілактики до хірургічних втручань: де лікувати онкологію у Києві

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Від профілактики до хірургічних втручань: де лікувати онкологію у Києві

Щоб виявити рак на ранніх стадіях, необхідно регулярно проходити профілактичні огляди

У 2023 році в Україні діагностували рак молочної залози у 12 683 пацієнтів, серед яких 12 582 – жінки. У більшості випадків прогнози лікування позитивні. На ранніх стадіях рак лікується у 95% випадків. 

Про це свідчать дані Національного канцер-реєстру МОЗ України. Щоб виявити рак на ранніх стадіях, необхідно регулярно проходити профілактичні огляди. Вони включають щонайменше: 

  • мамографію для жінок для виявлення раку молочної залози;
  • цитологічний мазок (пап-тест) для жінок віком від 25 до 64 років для виявлення раку шийки матки;
  • колоноскопію для осіб старше 50 років або тих, хто має сімейну історію колоректального раку.
Від профілактики до хірургічних втручань: де лікувати онкологію у Києві фото 1

Де у Києві пройти профілактичний огляд

У Києві на лікуванні онкологічних захворювань спеціалізується, зокрема, медичний дім Santér. Співзасновниця клініки – докторка медичних наук, завідувачка відділення малоінвазивної хірургії Київського онкологічного центру та онкогінекологиня з 18-річним досвідом Катерина Харченко.

Заклад надає повний спектр послуг – від профілактичних оглядів та консультацій до діагностики та лікування онкологічних захворювань. Окрім того, клініку створили як простір, де пацієнти розуміють, що їх здоров’я у пріоритеті – Santér позиціюється як медичний дім із особливим ставленням до кожного пацієнта.

Від профілактики до хірургічних втручань: де лікувати онкологію у Києві фото 2

Сама ж Катерина Харченко активно закликає українських жінок відповідально ставитися до власного здоров’я та регулярно відвідувати гінеколога. Лікарка називає тих, хто роками не ходить на огляди, «безстрашними», адже захворюваність на рак стрімко зростає.

«Я усвідомлюю, наскільки безглуздо намагатися вкотре наводити лякаючі цифри нашим безстрашним молодим дівчатам. Цифри захворюваності/смертності/дорічної летальності... Можливо, ті приблизно 500 жінок, які протягом 2021 року померли після встановлення діагнозу РШМ теж були сміливі, але ж як їх вже спитати», – писала Катерина Харченко у своєму Facebook у 2022 році. 

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