«Я не фахівець з ерекції»: нова очільниця МОЗ не даватиме поради у мережі



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Новий міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька заявила, що не проводитиме комунікацію з населенням у тому вигляді, в якому це робила Супрун

Новий міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька розповіла, чи буде вона роздавати поради українцям у мережі, як її попередниця Уляна Супрун.

За її словами, вона має намір проводити комунікацію з населенням, але робити буде це своєрідно, повідомляє «Страна».

«Комунікацію з населенням я проводити буду, але не так, як це робила Супрун. Я, наприклад, пояснюватиму, як правильно отримувати послуги сфери охорони здоров'я. Як комунікувати з лікарем, про що у нього обов'язково потрібно запитати на прийомі. Щоб не було так, коли з'їв смажену ковбаску, і всі старання лікаря, і все лікування були змарновані, бо на прийомі забули обговорити дієту», - говорить Скалецька.

Також вона відповіла на запитання журналіста, чи не буде порад про підвищення ерекції (йдеться про один з недавніх постів Супрун, в якому вона розповіла, чому виникають проблеми з ерекцією, - ред.).

«Думаю, я не фахівець з підвищення втраченої ерекції. Ні..., може, я і фахівець, але не на посаді міністра», - заявила глава МОЗ.

Як повідомлялось, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в керівництві Міністерства охорони здоров’я за кілька місяців може статися ротація – очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівник МОЗ Зоряна Скалецька – його заступником.