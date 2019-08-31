Радуцький за кілька місяців замінить нову главу МОЗ, — Арахамія
Радуцький відразу не зайняв міністерський пост, тому що «йому треба підготуватися, тому що це посадаЧерез кілька місяців главою Міністерства охорони здоров’я може стати депутат фракції Слуга народу і засновник клініки Борис Михайло Радуцький, а діюча керівник МОЗ Зоряна Скалецька — його заступником.
Про це заявив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK.
Він розповів, що Радуцького з самого початку планували призначити міністром охорони здоров’я, а Скалецьку — його заступником.
«На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватися, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра», — заявив голова фракції.
За словами Арахамії, Радуцький відразу не зайняв міністерський пост, тому що «йому треба підготуватися, тому що це посада».
«Йому треба привести всі свої справи по бізнесу … Він же зараз народний депутат, він не повинен керувати бізнесом, але він повинен підготуватися до декларування. Тобто існують якісь речі …», — пояснив Арахамія.
У той же час народний депутат від Слуги народу Роксолана Підласа додала, що Радуцький хоче провести через Раду законопроекти з пакету медичної реформи. Радуцький є головою парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Як тільки приймуть всі необхідні закони, Радуцький піде в МОЗ, додала Підласа.