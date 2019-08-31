Радуцький за кілька місяців замінить нову главу МОЗ, — Арахамія



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Михайло Радуцький може стати міністром за три місяці

Радуцький відразу не зайняв міністерський пост, тому що «йому треба підготуватися, тому що це посада

Через кілька місяців главою Міністерства охорони здоров’я може стати депутат фракції Слуга народу і засновник клініки Борис Михайло Радуцький, а діюча керівник МОЗ Зоряна Скалецька — його заступником.

Про це заявив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK.

Він розповів, що Радуцького з самого початку планували призначити міністром охорони здоров’я, а Скалецьку — його заступником.

«На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватися, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра», — заявив голова фракції.

За словами Арахамії, Радуцький відразу не зайняв міністерський пост, тому що «йому треба підготуватися, тому що це посада».

«Йому треба привести всі свої справи по бізнесу … Він же зараз народний депутат, він не повинен керувати бізнесом, але він повинен підготуватися до декларування. Тобто існують якісь речі …», — пояснив Арахамія.

У той же час народний депутат від Слуги народу Роксолана Підласа додала, що Радуцький хоче провести через Раду законопроекти з пакету медичної реформи. Радуцький є головою парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Як тільки приймуть всі необхідні закони, Радуцький піде в МОЗ, додала Підласа.