Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зоряна Скалецька

«Вся робота всіх замів, які б не були призначені, буде здійснюватися лише за дорученням міністра без жодних власних самовільних якихось бажань», - підкреслила міністр охорони здоров'я

Призначені урядом заступники міністра охорони здоров'я діятимуть лише в рамках доручень міністра. Вихід за рамки міністр розцінюватиме як саботаж.

Про це новий міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила на пресконференції в середу, 4 вересня.

«Уряд приймає рішення по замах... Я зразу інформую, що вся робота всіх замів, які б не були призначені, буде здійснюватися лише за дорученням міністра без жодних власних самовільних якихось бажань. Якщо хтось з них буде робити щось поза дорученням міністра, це буде питання на рахунок того, що відбувається саботаж. Якщо у вас буде така інформація по будь-якому заму, будь ласка, надавайте», - сказала Скалецька.

Стосовно своїх радників, вона зазначила, що оскільки більше 10 років займається питаннями реформування охорони здоров'я, багатьох з них вона знає давно, або про них їй розповідали «ті чи інші люди».

«Давайте подивимося на цю картину більш сучасним поглядом - це на сьогодні радники, котрі потрібні в ці хвилини, зараз, з тією інформацією, котру вони можуть принести і надати максимальну підтримку», - акцентувала Скалецька.

Відповідаючи на запитання стосовно наявності в неї самої керівного досвіду, новопризначений міністр поінформувала, що вже 20 років досліджує питання регулювання відносин в сфері охорони здоров'я, була консультантом у міжнародних проєктах і в різних складах уряду і парламенту, працювала під час запуску паліативної допомоги в Україні.

«Для того, щоб зробити хорошу реформу, потрібні фахівці, які принесуть аналіз ситуації, інформацію і моделі, котрі відомі у світі. А далі повинен бути інструмент, який називається нормативно-правові акти, котрими ці реформи впроваджуються. Якщо вони неякісні, несвоєчасні, некомплексні, не відповідають чинному законодавству, то скільки б ми не уявляли, як виглядає реформа, ми її не проведемо. Уявлення про те, які є законодавчі потреби, які необхідні зміни і яка є відповідність імплементації до європейського законодавства у мене є, і вони напрацьовані більше ніж десять років (тому)», - заявила Скалецька.

Нагадаємо, на засіданні 29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров’я Зоряну Черненко.

Джерело: Укрінформ