Японія поставила обладнання в 11 українських лікарень

Клініки отримали вісім цифрових рентгенівських систем Radrex і шість енодскопічних систем Evis Exera ІІІ

Уряд Японії завершив поставку медичного обладнання в 11 українських лікарень, закупленого на кошти непроектної грантової допомоги в рамках всесвітньої програми Офіційної допомоги в цілях розвитку на $3,6 млн. Про це в четвер, 11 січня, повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, пише «Інтерфакс-Україна». За її



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Клініки отримали вісім цифрових рентгенівських систем Radrex і шість енодскопічних систем Evis Exera ІІІ

Уряд Японії завершив поставку медичного обладнання в 11 українських лікарень, закупленого на кошти непроектної грантової допомоги в рамках всесвітньої програми Офіційної допомоги в цілях розвитку на $3,6 млн.

Про це в четвер, 11 січня, повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, пише «Інтерфакс-Україна».

За її словами, загалом у рамках програми уряд Японії поставив в українські клініки вісім цифрових рентгенівських систем Radrex і шість енодскопічних систем Evis Exera ІІІ.

Рентгенівські системи були поставлені в обласні лікарні Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Житомирської областей, а також у Біловодську центральну районну лікарню, Старобільське районне територіальне медичне об'єднання і Дрогобицьку міську лікарню №1.

Відзначається, що грантова програма діє з 2014 року. Устаткування за програмою закуповувало британське закупівельне агентство Crown Agents, яке співпрацює з урядом Японії у сфері закупівель в охорони здоров'я.

Нагадаємо, український уряд планує у 2018 році підвищити зарплати українських медиків на первинній ланці.