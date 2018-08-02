За півроку в Україні отруїлися понад 47 тисяч людей



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Супрун відзначила, що у спекотну погоду м'ясо на вулиці є потенційно небезпечним для здоров'я

За півроку 2018 в Україні гостру кишкову інфекцію діагностували у 47 256 людей. Про це у своєму Facebook повідомила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Загалом в Україні за останні півроку на гострі кишкові інфекції, куди входять харчові отруєння (не включаючи ботулізм та отруєння грибами) захворіли 47 256 людей. Окремо на сальмонельозні інфекції за цей період захворіли 3046 українців», - повідомила Супрун.



Супрун відзначила, що у спекотну погоду м'ясо на вулиці є потенційно небезпечним для здоров'я.



«Хот-доги, пиріжки з біляшами та інший фаст-фуд, який можна придбати в кіоску чи вуличному ярмарку завжди є потенційно небезпечним для здоров’я, якщо ви не впевнені в яких умовах він зберігався та готувався. Передусім через м’ясо й різноманітні соуси на основі майонезу», - додала очільниця МОЗ.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 71, серед них 10 дітей.