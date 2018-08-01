Отруєння шаурмою у Києві: кількість постраждалих зросла до 71



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У постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію

Кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 71, серед них 10 дітей.

Такі дані наводить Держпродспоживслужба Києва станом на 17:00 01 серпня.

У постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію.

33 людини отруїлися після придбання шаурми у МАФі у вигляді автопричепу «Купава» при виході зі станції метро «Дарниця».

26 випадків пов’язані з вживанням шаурми, сосисок в лаваші з майонезом, придбаних 29-30 липня у МАФі біля кафе «Річковий Порт» на Поштовій площі у Подільскому районі Києва.

11 людей захворіли на гостру кишкову інфекцію після вживання шаурми, придбаної 30 липня у МАФі біля супермаркету VARUS, розташованого за адресою: м.Київ, проспект Оболонський, 20-А.

А також один випадок поблизу станції метро Лісова у вагітної жінки.

З усіх постраждалих не госпіталізували 10 людей. Попередній діагноз сальмонельоз.

Також відомо про 4 випадки отруєння в Київській області.

Раніше повідомлялося, що у Києві госпіталізували до лікарень понад 37 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми.

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей.