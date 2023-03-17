Забули витягнути медичний шпатель: вінничанка отримала 400 тисяч компенсації

Жителька Вінниці жила зі стороннім предметом у животі 18 років

Жінка подала заяву до суду на Вінницький Військово-медичний центр ВПС України, в якому її оперували 18 років тому. Лікарі зашили в тілі пацієнтки медичний шпатель. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Медичний шпатель Ревердена, хірургічний інструмент довжиною 30 см та вагою 300 г, лікарі «забули» у пацієнтці ще у 2005 році під час операції. Жінка 18 років проходила з металевим інструментом у черевній порожнині. Вона скаржилась на болі у животі, тяжке дихання та швидку втомлюваність. За цей час у вінничанки суттєво погіршилося здоров'я і вона отримала безстроково 3 групу інвалідності.

Шпатель виявили у тілі жінки лише у 2019 році під час мультиспіральної комп’ютерної томографії. Пацієнтка зазначає, що у неї не було інших хірургічних втручань за цей час.

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Жінка повинна була отримати компенсацію у розмірі 900 тисяч грн згідно з рішенням Вінницького апеляційного суду. Проте через апеляцію госпіталю суд зменшив компенсацію до 400 тисяч грн. Пресреліз про це засідання разом з рішенням суду було опубліковане, але згодом його видалили. Про це заявляє УП.

Нагадаємо, що нещодавно Держстат повідомив про зростання цін на фармацевтичну продукцію.