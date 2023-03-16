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Ціни на ліки та послуги зросли: Держстат озвучив цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ціни на ліки та послуги зросли: Держстат озвучив цифри
фото: bilyayivka.city

Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали на 21,3%

В Україні на 20,2% здорожчали товари та послуги з охорони здоров'я. Про це повідомляє Держстат.

Зокрема, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали на 21,3%.  Також зросли в ціні амбулаторні послуги (лікування, що проводиться вдома або під час відвідування хворими лікувального закладу). Їхня вартість за рік збільшилася на 18,9%.

За місяць (лютий до січня) розцінки змінилися не так значно. Так, загальне подорожчання склало лише 0,8%. Зокрема:

  • фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання зросли у ціні на 0,4%;
  • амбулаторні послуги – на 1,6%.

Загалом у лютому-2023, порівняно з лютим-2022, здорожчали всі групи товарів та послуг – на 24,9%. Найбільше послуги транспорту – на 33,6%, а також продукти харчування – на 31,5%

Більш ніж на 20% подорожчала низка позицій. Зокрема:

  • предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – на 27,9%;
  • алкогольні напої, тютюнові вироби – на 22,4%;
  • ресторани та готелі – на 23%.

Різні товари та послуги зросли у ціні на 19,3%. Відпочинок та культура – на 16,4%.

Зв'язок подорожчав на 13,2%. Освіта – на 9,4%.

Найменше у ціні зросли послуги ЖКГ – на 5,2%. А також одяг та взуття, що подорожчали лише на 4,1%.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з компанією «Медичні закупівлі України» в експериментальному режимі 2 січня 2023 року запустили електронну систему управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock».

 

Теги: ціни Держстат відпочинок продукти тютюнові вироби культура послуги харчування ліки освіта

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