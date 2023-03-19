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У Криму продовжують будувати укріплення: аналітика ISW (мапа)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
У Криму продовжують будувати укріплення: аналітика ISW (мапа)
фото ілюстративне
фото: uainfo.org

Російським військам доводиться часто змінювати позиції через удари ЗСУ

Армія РФ безуспішно намагалася наступати поблизу Авдіївки. Наступ на Бахмут триває. А у Криму продовжують будувати оборонні конструкції. Про це зазначає ISW.

Луганський напрямок

Армія РФ намагалася просунутися у напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна. За даними Генштабу ці атаки не були вдалими. Російські джерела вже другий день поспіль стверджують про захоплення армією РФ Гряниківки, що за 17 кілометрів від Куп’янська, та про відхід ЗСУ на правий берег річки Оскіл. Проте аналітики ISW не знайшли підтверджень цим заявам.

Російські джерела також повідомляли про просування поблизу Площанки та Серебрянського лісу – недалеко від Кремінної.  

У Криму продовжують будувати укріплення: аналітика ISW (мапа) фото 1

Донецький напрямок

Наступ армії РФ на Бахмут та його околиці продовжився і 18 березня. У Генштабі ЗСУ заявили про те, що українські військові відбили наступ росіян у північній частині Бахмута. За словами аналітиків, це може свідчити про зосередження наступальних операцій у цій частині міста.

Російські джерела заявляли, що «вагнерівцям» вдалося захопити промислові об’єкти на півночі Бахмута, проте аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтвердження цій інформації. 

8 березня ISW зазначали про окупацію російськими військами 50 відсотків міста Бахмут і не помітили змін з того часу. На противагу даним аналітиків, Євген Пригожин заявив, що «вагнерівці» контролюють 70 відсотків міста.

У Криму продовжують будувати укріплення: аналітика ISW (мапа) фото 2

Крім цього, в ISW пишуть про невдалі спроби наступу армії РФ поблизу Авдіївки. 

Південний напрямок

У звіті Інституту вивчення війни аналітики посилаються на дані керівниці пресцентру Сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталі Гуменюк, яка стверджує про зниження темпу артилерійського вогню через річку Дніпро. Також за даними Гуменюк, росіяни повинні постійно змінювати позиції через удари ЗСУ.

Окрім цього, аналітики зазначають про те, що у Криму продовжують будувати оборонні укріплення. 

У Криму продовжують будувати укріплення: аналітика ISW (мапа) фото 3

Нагадаємо, що вчора аналітики повідомляли про успішні дії ЗСУ поблизу Пологів та Орєхова.

Теги: Дніпро військові Холодний Яр наступ Бахмут росіяни

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