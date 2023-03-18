Українські війська здійснили успішні атаки поблизу Пологів та Орєхова: аналітика ISW (мапа)

ЗСУ накопичують сили для майбутнього наступу на Луганському напрямку

Українські військові активізували наступальні дії у Запорізькій області, а армія РФ не полишає спроб перекрити українську лінію постачання у Бахмуті, зазначають в ISW.

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Луганський напрямок

17 березня армія РФ завдала кілька наземних ударів у напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Генштаб України заявив, що російські війська безрезультатно атакували поблизу Гряниківки. На противагу, російський блогер зазначив, що українські війська були відтіснені під Гряниківкою на правий берег річки Оскіл. Аналітики зазначають, що позиційні бої йдуть поруч з містом Кремінна. Російські джерела також стверджують, що армія РФ без особливих успіхів позиції українських військових поблизу Макіївки, Невського, Ямполівки та Білогорівки.

Російські джерела стверджують, що українські війська провели невдалу атаку в районі Червонопопівки та накопичують сили для майбутнього наступу.

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Донецький напрямок

Армія РФ продовжила атакувати околиці Бахмута. За даними Генштабу, українські військові відбили штурми росіян в районі. Записи з геолокацією підтвердили, що російські військові здобули незначних успіхів у північній частині Бахмута. У Держприкордонслужбі заявили, ЗСУ вступили у бій з бійцями «Вагнера» у промисловій зоні міста.



Російські джерела повідомляли, що армія РФ перерізала українську лінію постачання, зайнявши трасу Т0504. Усупереч цьому, аналітики Інституту ведення війни зазначили, що не знайшли візуальних підтверджень перекриття цієї траси. Також ISW не підтверджують факт захоплення російськими військами Красногорівки, хоч про це і повідомляють російські блогери.

Також російські джерела 16 березня заявили, що російські сили навряд чи швидко просунуться на північ від Авдіївки після захоплення Красногорівки, і що передчасно говорити про можливість оточення російськими військами українських сил в Авдіївці.



Південний напрямок

За даними ISW, українські атаки поблизу Пологів та Оріхова у Запорізькій області були успішними, оскільки російські міни не змогли зупинити техніку ЗСУ.

Окрім цього, російські джерела стверджують, що армія РФ зупинила спробу українських військових форсувати річку Дніпро.

Також в ISW процитували речника ГУР МО Вадима Скібіцького, за словами якого російські війська готуються до оборонної операції в Криму.