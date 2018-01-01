Американські літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму
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Літаки три години провели в чорноморському небі
У п’ятницю вдень відразу два американських літака-розвідника баражували над узбережжям Криму, здійснюючи комплексну розвідку. P-8A Poseidon приблизно о 10 годині ранку злетів з авіабази Сігонелла на Сицилії і відправився в Чорне море.
Приблизно в цей же час з авіабази Суда-Бей (Кіпр) злетів літак радіоелектронної боротьби (РЕБ) EP-3E Aries II, створений на основі широко відомого патрульного літака P-3 Orion. Він теж попрямував до південного берега окупованого півострова.
Обидва борти три години провели в чорноморському небі.
В даний момент в водах Чорного моря знаходяться два американських есмінця типу «Арлі Берк» - USS Carney і USS Ross, тому дії американців носять комплексний характер.
Джерело: Думская