Американські літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму

Літаки три години провели в чорноморському небі

У п’ятницю вдень відразу два американських літака-розвідника баражували над узбережжям Криму, здійснюючи комплексну розвідку. P-8A Poseidon приблизно о 10 годині ранку злетів з авіабази Сігонелла на Сицилії і відправився в Чорне море. Приблизно в цей же час з авіабази Суда-Бей (Кіпр) злетів літак радіоелектронної боротьби (РЕБ) EP-3E Aries



Розсилка ВІДПРАВИТИ

P-8A Poseidon

Літаки три години провели в чорноморському небі

У п’ятницю вдень відразу два американських літака-розвідника баражували над узбережжям Криму, здійснюючи комплексну розвідку. P-8A Poseidon приблизно о 10 годині ранку злетів з авіабази Сігонелла на Сицилії і відправився в Чорне море.

Приблизно в цей же час з авіабази Суда-Бей (Кіпр) злетів літак радіоелектронної боротьби (РЕБ) EP-3E Aries II, створений на основі широко відомого патрульного літака P-3 Orion. Він теж попрямував до південного берега окупованого півострова.

Обидва борти три години провели в чорноморському небі.

В даний момент в водах Чорного моря знаходяться два американських есмінця типу «Арлі Берк» - USS Carney і USS Ross, тому дії американців носять комплексний характер.

Джерело: Думская