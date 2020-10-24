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    Події в Україні

    Арахамія знайшов під колесом свого авто пристрій стеження

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    <p>Нардеп знайшов під колесом свого авто пристрій стеження</p> - Арахамія знайшов під колесом свого авто пристрій стеження

    Нардеп знайшов під колесом свого авто пристрій стеження

    Нардеп зазначив, що не відомо, як довго цей пристрій вже працює

    Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія виявив під колесом свого автомобіля згорток, у якому виявився пристрій стеження.

    Про це Арахамія повідомив у Facebook.

    «Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток.

    Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними, пристрій стеження», – написав нардеп.

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    Фото Facebook Арахамії

    Пізніше в ефірі телеканалу «Наш» Арахамія повідомив, що після роботи вибухотехніків із собакою стало зрозуміло, що на місці немає вибухівки.

    За його словами, слідчі демонтували підозрілий предмет, він був на досить потужних магнітах.

    «Дістали його з чохла, там виявився предмет стеження, тобто GPS-трекер, який працює за допомогою SIM-карти. Вилучили, в тому числі SIM-карту «Київстар», – розповів Арахамія.

    Депутат повідомив, що були виявлені також батарейки, щоб пристрій міг працювати протягом декількох місяців. Він зазначив, що не відомо, як довго цей пристрій вже працює.

    Нагадаємо, СБУ викрила «перевертнів», які займалися «прослушкою» і продажем зброї.

    кримінал депутат машини Давид Арахамія
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