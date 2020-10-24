ОПЗЖ зняла свого кандидата у мери Слов’янська, – ЗМІ



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Виявилося, що Павло Придворов безпосередньо пов’язаний із криміналом, крім того, має перед ним фінансові зобов’язання в сім мільйонів доларів

Кандидат від ОПЗЖ зійшов з дистанції напередодні голосування. Такі інформацію розповсюдив сайт Obozrevatel

Політична партія «Опозиційна платформа – За життя» направила до Слов’янської міської територіальної виборчої комісії звернення про скасування реєстрації кандидата в мери Слов’янська Павла Придворова.

Відповідне звернення обласної організації ОПЗЖ за підписами Юрія Бойка і Наталії Королевської опинилося у розпорядженні Obozrevatel.

Зокрема, за даними Obozrevatel, партія посилається на пункт два частини першої статті 231 Виборчого кодексу України, в якій описується процедура скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду селищного, сільського, міського голови.

У мотиваційній частині рішення, яке першоджерело не оприлюднює, начебто зазначається, що в партії розуміють, що таке рішення стане шоком для багатьох прихильників політсили, але не бачать іншого варіанту.

«Виявилося, що Павло Придворов безпосередньо пов’язаний із криміналом, крім того, має перед ним фінансові зобов’язання в сім мільйонів доларів. А це значить, він іде в мери не служити Слов’янську, а повертати свої борги», – йдеться в зверненні, на яке посилається Obozrevatel.

Також у політсилі наголошують, що володіють інформацією, що Павло Придворов за винагороду вніс до партійних списків по Слов’янську людей із Харкова, Києва та Запоріжжя.

«Висунути Павла Придворова кандидатом було помилкою. Але дозволити йому використовувати нашу партію, щоб розвалити Слов’янськ – ще страшніше. Ми не боїмося визнавати свої помилки і робити правильні висновки», – цитує звернення першоджерело.

Як повідомлялося, Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіонального організованого злочинного угруповання, яке незаконно використовувало технічні засоби для негласного отримання інформації та контролю за трафіком з’єднань абонентів мобільного зв’язку.

Нагадаємо, ДБР запустить «гарячу лінію» в день виборів. Туди можна буде повідомляти про порушення виборчого законодавства, допущені народними депутатами, членами Центрвиборчкому, правоохоронцями та суддями.

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