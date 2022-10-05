Атака на Запоріжжя: уламки касетних боєприпасів розсипались по місту (фото)

Одна з ракет, касетного типу, була знешкоджена над Запоріжжям

Влада закликає жителів Запоріжжя не чіпати невідомі предмети

Російські загарбники сьогодні атакували Запоріжжя ракетами «Іскандер-К». Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Ворог атакував обласний центр ракетами «Іскандер-К». Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що одна з ракет, касетного типу, була знешкоджена над містом. Уламки впали в різних місцях Запоріжжя.

«В жодному разі не можна їх чіпати, вони небезпечні! Якби ця ракета дісталася цілі руйнування було значно масштабніші», – додав Старух.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:30 російські загарбники під час повітряної тривоги завдали ракетного удару по Запоріжжю.

До слова, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.