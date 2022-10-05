Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю

Влада попереджає про ризик повторних обстрілів

Російські загарбники під час повітряної тривоги завдали ракетного удару по Запоріжжю. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Увага! Ворог завдав ракетного удару по обласному центру», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що в області працює протиповітряна оборона.

«Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів», – додав голова ОВА.

Як відомо, в Україні триває масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.