Внаслідок обстрілу Гуляйполя загинули двоє посадовців

Директор КП «Жилсервіс» Руслан Скрипак отримав поранення

Сьогодні російські загарбники вбили першого заступника міського голови Запоріжжя Олександра Савицького та директора КП «Благоустрійсервіс» Олександра Косаренка. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Ворог вбив двох наших земляків. Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицкий, заступник голови місцевої громади та керівник КП «Благоустрійсервіс» Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам’ять», – йдеться в повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про поранення внаслідок обстрілу директора КП «Жилсервіс» Руслана Скрипака.

«Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе.

Помстимося за всіх та кожного. Ворог відповість за все! Розплата неминуча», – додав Старух.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:30 російські загарбники під час повітряної тривоги завдали ракетного удару по Запоріжжю.

До слова, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.