Авіашоу на Дніпропетровщині зібрало 50 тис. глядачів (фоторепортаж)



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Авіашоу відбулося на честь Дня Незалежності і зібрало рекордну кількість глядачів, розповів Юрій Голик

На честь Дня Незалежності України в селищі Травневе Дніпропетровської області відбулося традиційне авіашоу «Вільне небо», яке на цей раз зібрало рекордну кількість глядачів - 50 тисяч. Про це у своєму Facebook повідомляє радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик.

«Для нас важливо просто зібрати в одному місці на добру подію багато людей і дати можливість всім разом повеселитися і отримати задоволення від проведеного разом часу», - зазначив Голик.

Він зазначив, що Дніпропетровська ОДА організовує багато заходів: зустрічі з письменниками, презентації книг, творчі вечори блогерів, концерти на площі перед облдержадміністрацією, свята для дітей, спартакіади для Героїв АТО, шахові турніри.

«Ще один дивовижний День Незалежності, який ми провели разом. Зі святом, Україно, з Вільним небом!», - сказав Голик.

Нагадаємо, у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) підсвітили національними українськими кольорами статую Христа Спасителя.