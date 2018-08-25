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    Статую Христа-Спасителя підсвітили у кольори українського прапора

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    Статую Христа-Спасителя підсвітили у кольори українського прапора

    Це було зроблено до Дня Незалежності України

    У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) підсвітили національними українськими кольорами статую Христа-Спасителя. Про це сповістило посольство України в Бразилії у Facebook.

    У повідомленні йдеться, що це було зроблено до Дня Незалежності України.

    «З нагоди 100-річчя відродження Української Державності, 27-ї річниці Незалежності України та національного свята Бразилії - Дня української громади, на прохання посольства України в Бразилії п’ятий рік поспіль всесвітньовідома туристична принада Ріо-де-Жанейро -статуя Христа Іскупителя - освітлена в українські кольори», - зазначили у посольстві.

    Як відомо, 24 серпня  Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

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