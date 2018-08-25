Статую Христа-Спасителя підсвітили у кольори українського прапора



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Це було зроблено до Дня Незалежності України

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) підсвітили національними українськими кольорами статую Христа-Спасителя. Про це сповістило посольство України в Бразилії у Facebook.

У повідомленні йдеться, що це було зроблено до Дня Незалежності України.

«З нагоди 100-річчя відродження Української Державності, 27-ї річниці Незалежності України та національного свята Бразилії - Дня української громади, на прохання посольства України в Бразилії п’ятий рік поспіль всесвітньовідома туристична принада Ріо-де-Жанейро -статуя Христа Іскупителя - освітлена в українські кольори», - зазначили у посольстві.

Як відомо, 24 серпня Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.