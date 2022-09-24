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Авіація ЗСУ завдала 19 ударів по позиціях окупантів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація ЗСУ завдала 19 ударів по позиціях окупантів, – Генштаб
Підтверджено ураження авіацією 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та п'ять позицій зенітних ракетних комплексів
фото ілюстративне

Українські підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири літаки противника

Триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку та намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, ворог і далі цинічно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Окупанти завдали п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад дев'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка;
  • на Краматорському напрямку – Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА.

На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації. У звʼязку з низькими мотивацією та готовністю громадян Росії брати участь у бойових діях на території України, в населених пунктах Краснодарського краю з перших годин оголошеної мобілізації представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку. На основних дорогах виставляються поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення. Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та п'ять позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), п'ять БпЛА та крилату ракету окупантів.

Ракетні війська і артилерія, зокрема, уразила чотири пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, три позиції протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються.

Теги: війна ЗСУ авіація окупація росія Україна

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