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Зенітники за добу знищили дев’ять повітряних цілей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зенітники за добу знищили дев’ять повітряних цілей
Штурмовик Су-25 збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Центр»
фото ілюстративне

Повітряні сили знищили п’ять безпілотників-камікадзе Shahed-136

Протягом доби 23 вересня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили дев'ять повітряних цілей. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«Чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6 збили зенітники повітряного командування «Південь», – йдеться в повідомленні.

Ще два БпЛА Shahed-136 знищили підрозділи повітряного командування «Схід». Гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25 збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Центр».

Як повідомлялося, за минулу добу, 23 вересня, українські захисники знищили близько 240 рашистів. Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували приблизно 56300 російських окупантів.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник

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