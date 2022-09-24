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ЗСУ вперше знищили над морем іранський дрон Mohajer-6 (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ вперше знищили над морем іранський дрон Mohajer-6 (відео)
Безпілотник іранського виробництва здатен вести розвідку і завдавати ударів
фото з відкритих джерел

Над морем було знищено чотири дрони-камікадзе

Минулої доби під час повторної повітряної атаки Одеси силами протиповітряної оборони над морем було знищено чотири дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 здатен вести розвідку і завдавати ударів. БпЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

Ще один «Шахід-136» атакував ввечері українські позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини.

При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий «Шахід-136» також влучно збитий.

Раніше українські військові збивали безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. БПЛА Shahed-136, перефарбовані та перейменовані на «Герань-2», все частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки України.

Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через поставки дронів Росії.

Теги: окупанти Україна безпілотник Іран війна росія

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