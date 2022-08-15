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Бійці ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бійці ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, – Генштаб
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фото з відкритих джерел

Існує загроза ракетних ударів з Білорусі

Триває 173-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції. Також ворог здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Орієнтовно це продовжиться до 20 серпня цього року.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

Сіверський напрямок

З метою демонстрації своєї присутності та сковування підрозділів Сил оборони, ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області.

Харківський напрямок

Противник, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжує знищення військових та цивільних обʼєктів із усіх наявних засобів вогневого ураження. Вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії робить це у районах населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.

Окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

Слов’янський напрямок

Ворог концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке – Мазанівка, успіху не мав, відійшов.

Краматорський напрямок

Зафіксовано обстріли противника біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції.

Бахмутський напрямок

Противник з застосуванням наявних засобів вогневого ураження завдав удару по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина, намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.
Завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.

Авдіївський напрямок

Зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки. Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Противник обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіяв авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.
Окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад.

Південнобузький напрямок

Противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування українських підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.

У Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Теги: окупанти ЗСУ Україна росія війна в Україні війна

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