ЗСУ, ймовірно, знищили у Попасній понад сто «вагнерівців», – Гайдай

Куратора ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, швидше за все, не було у штабі, в який влучили ЗСУ

Збройні сили України вдало відпрацювали по штабу окупантів у Попасній, локацію якої «злив» пропагандист РФ. Внаслідок удару могли загинути щонайменше 100 «вагнерівців». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Якщо врешті з'ясується, що більше ста вагнерівців з керівного складу загинули – це для нас вже буде не новиною», – сказав Гайдай.

Чи був на місці удару «кухар Путіна» та куратор ПВК Євген Пригожин голова ОВА сумнівається. – «На жаль, скоріш за все з приводу «кухаря» не буде такої чудової новини, але його заступники – так.

Як раніше повідомлялося, у неділю, 14 серпня, в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера».

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Попасній. Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 43750 окупантів, за останню добу 200 рашистів та 12 танків.

До слова, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має.