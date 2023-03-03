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Біля Єнакієвого розбився російський літак (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Біля Єнакієвого розбився російський літак (відео)
фото: Роман Храменко/Телеграм

Над населеним пунктом видніється величезний стовп диму

Сьогодні, 3 березні, у Донецькій області поблизу захопленого міста Єнакієво розбився російський літак. Над населеним пунктом видніється величезний стовп диму. Відповідні повідомлення з'явилися у місцевих телеграм-каналах.

Згодом збиття літака підтвердив окупаційний мер міста Роман Храменко. «Над територією міста збито літак. Піти всім з вулиць. Ситуацію проясняємо», – повідомив мер у своєму Telegram-каналі.

Ймовірно, йдеться про Су-34. Станом на 14:10 офіційних повідомлень від Генерального штабу Збройних Сил не було.

Нагадаємо, 2 березня, у Росії під час випробувань вибухнув військово-транспортний літак. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Теги: війна літак відео

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