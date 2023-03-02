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Випробовування літака у Росії закінчилося трагедією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Випробовування літака у Росії закінчилося трагедією
фото ілюстративне

Постраждали кілька співробітників підприємства

Сьогодні, 2 березня, у Росії під час випробувань вибухнув військово-транспортний літак. Внаслідок інциденту загинула одна людина. Про це повідомляє Astra.

«В Ульяновську на заводі «Авіастар» вибухнув під час випробувань військово-транспортний літак. Одна особа загинула, шестеро поранено. Потерпілим надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Фюзеляж літака Іл-76 зруйновано під час інциденту. Повідомляється, що на місці події працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у Ненецькому автономному окрузі Росії через намерзання льоду впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людей

Раніше повідомлялося, що у Росії розбився гелікоптер: на борту було дев'ять людей

Теги: літак гелікоптер росія аварія

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