Випробовування літака у Росії закінчилося трагедією

Постраждали кілька співробітників підприємства

Сьогодні, 2 березня, у Росії під час випробувань вибухнув військово-транспортний літак. Внаслідок інциденту загинула одна людина. Про це повідомляє Astra.

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«В Ульяновську на заводі «Авіастар» вибухнув під час випробувань військово-транспортний літак. Одна особа загинула, шестеро поранено. Потерпілим надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Фюзеляж літака Іл-76 зруйновано під час інциденту. Повідомляється, що на місці події працюють екстрені служби.

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