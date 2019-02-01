Бойовики «ДНР» заявили про затримання трьох «агентів СБУ»



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Взятих у полон українців підозрюють у скоєнні «серії терактів і диверсій»

Бойовики «ДНР» заявили, що затримали трьох агентів Служби безпеки: їх підозрюють у скоєнні «серії терактів і диверсій».

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ресурси.

Бойовики заявляють, що імена затриманих нібито агентів — Юрій Іванов, Андрій Гаррюс і Станіслав Суровцев.

Стверджується, що Суровцев і Гаррюс «допомагали Іванову у підготовці і здійсненні диверсій на об'єктах інфраструктури» «ДНР».

У них нібито знайшли понад 40 кілограмів вибуівки, засоби підриву, а також інші елементи до вибухівки.

В СБУ наразі не коментують повідомлення про затриманння нібито агентів Служби.

22 січня повідомлялось, що зниклий 18 січня у зоні бойових дій на Донбасі військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ потрапив у полон бойовиків «ДНР».