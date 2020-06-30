Бойовики обстріляли українських захисників в районі Новозванівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі здійснили 2 обстріли

Двоє українських військових зазнали поранення

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська на Донбасі. здійснили 2 обстріли. На Луганському напрямку після 11-ї години з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог з боку Калинового обстріляв військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Новозванівки. Двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення. Про це повідомила пресслужба штабу ООС.

Крім того, вранці окупанти випустили 18 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Невельського, що на Донецькому напрямку.

Українські воїни відповіли противнику влучним вогнем по його позиціях зі станкових протитанкових гранатометів.

За інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ продовжує здійснювати заходи, які не допускають стабілізації обстановки.

Зокрема, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння на прихованих вогневих позиціях утримуються самохідні артилерійські установки «Гвоздика» та 122-мм гаубиці Д-30 на Сєвєродонецькому, Авдіївському, Бахмутському, Торецькому та Маріупольському напрямках.

Для підвищення ефективності застосування своєї артилерії окупанти збільшили кількість корегувальників вогню на передових позиціях та інтенсивність застосування безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, учора російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Осколкові поранення отримали двоє військових.