Бойовики обстріляли позиції ООС, двоє військових поранені



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Бойовики стріляли по позиціям ЗСУ біля Кримського

Стан здоров’я поранених бійців задовільний

Російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Осколкові поранення отримали двоє військових. Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Бойовики стріляли по позиціям ЗСУ біля Кримського. Найманці використовували великокаліберні міномети (120 калібр), автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

«Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний», - повідомили в ООС.

Наразі на місці обстрілу працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

«Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - додали в ООС.

28 червня повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще троє – поранені.