Бойовики обстріляли з «Градів» село на Донеччині



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Фото: Прес-центр ООС

По селу Орлівка бойовики випустили щонайменше п’ять снарядів

Проросійські бойовики здійснили обстріл села Орлівка Ясинуватського району Донецької області з реактивних систем залпового вогню «Град». Про це повідомив прес-центр ООС у Facebook.

Згідно з повідомленням, 11 квітня 2019 року з 17:45 до 18:00 бойовики збройних формувань РФ здійснили артилерійський обстріл з напрямку населеного пункту Красний Партизан.

«Спостережна група Української сторони Спільного центру з контролю та координації у співпраці з СММ ОБСЄ попередньо встановили, що ворог обстріляв населений пункт з важкого озброєння типу «Град», - повідомили в прес-центрі ООС.

Місцеві мешканці розповіли, що було випущено щонайменше п’ять влучань, які утворили на місці потрапляння величезні вирви. Також було знайдено фрагменти та уламки від озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

Нагадаємо, вчора окупанти шість разів обстрілювали позиції ЗСУ біля Авдіївки, Пісків і Павлополя.