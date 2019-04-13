Окупанти шість разів обстрілювали позиції ЗСУ біля Авдіївки, Пісків і Павлополя



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Бойовики гібридної армії вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил, із них один раз – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначають у штабі.

Усі обстріли зафіксовано в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Позиції Об'єднаних сил обстрілювались: з мінометів калібру 82мм – у районі населеного пункту Новотроїцьке; з протитанкових ракетних комплексів – в районі населеного пункту Авдіївка; з гранатометів різних систем – у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Піски; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – двічі у районі населеного пункту Авдіївка», - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація у зоні ООС залишається контрольваною.

Як повідомлялось, минулої доби, 12 квітня, російські окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів операції Об'єднаних сил, в результаті чого один український військовослужбовець - старший сержант Ігор Ігнатенко - загинув, двоє отримали поранення.